La Reggina piazza il terzo colpo di gennaio e non è così scontato che sia l’ultimo. Scambio di documenti in corso con il Pisa per l’esterno sinistro Daniele Liotti, classe 1994. Pronto un contratto fino al 2022, Liotti sarà in Calabria tra stasera e domattina. Dopo Sarao e Nielsen, tris della scatenata Reggina sul mercato invernale.