Esclusiva: Reggina, è arrivato Reginaldo. Domani la firma. E Paolucci…

Reggina sempre più protagonista del mercato. Dopo l’accordo raggiunto nei giorni scorsi, come vi abbiamo anticipato, nelle ultimissime ore è sbarcato in città Reginaldo. L’esperto attaccante classe ’83 domani firmerà il contratto che lo legherà al club amaranto. Intanto in giornata è arrivato il nero su bianco di Lorenzo Paolucci, centrocampista prelevato dal Monopoli, un’altra operazione che vi avevamo raccontato.