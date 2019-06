In attesa che Mimmo Toscano firmi il contratto come nuovo allenatore, la Reggina piazza un colpo in entrata. Si tratta di Andrea Cristini, difensore classe 1994 che sta per liberarsi dal Cuneo: dopo quanto vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, le parti hanno raggiunto tutti gli accordi al punto che domani arriverà anche il nero su bianco.