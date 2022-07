Esclusiva: Reggina, domani chiusura per Agostinelli, Di Stefano e i gemelli Pierozzi

La Reggina sta per chiudere le operazioni che aveva impostato nei giorni scorsi. Già domani è prevista la definizione della trattativa con la Fiorentina per il trequartista Agostinelli e per i gemelli Pierozzi, specialisti di fascia. Ci sono già gli accordi di massima. Esattamente come domani verrà formalizzata la trattativa con la Samp per Lorenzo Di Stefano, attaccante grande protagonista con la Primavera. Sempre domani possibile accordo con la Salernitana per il portiere Micai, mentre il centrocampista Bianchi – come già raccontato nelle scorse settimane – è molto vicino al Cesena.

Foto: Logo Reggina