Esclusiva: Reggina, c’è Beleck (ex Fiorentina) per l’attacco. Ma l’idea…

Steve Beleck è il profilo che la Reggina sta seguendo per l’attacco. Si tratta di un classe 1993 che in passato ha giocato anche in Italia (con Fiorentina e Udinese) e che si è svincolato dopo l’esperienza in Turchia con il Balikesirspor. Adesso la Reggina lo sta valutando e potrebbe uscire allo scoperto. Ma attenzione perché l’idea del club amaranto potrebbe essere quella di prendere due punte. Intanto, venerdì arriveranno in Calabria gli ultimi due acquisti: il centrocampista De Francesco (sarà un ritorno) e il terzino Rolando dalla Sampdoria.

Foto: Statistics Football