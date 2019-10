Esclusiva: Reggina a sorpresa, vicinissimo l’ex Milan Mastour

Reggina a sorpresa, e che sorpresa! Ricordate Hachim Mastour, il trequartista italiano naturalizzato marocchino classe 1998, che il Milan aveva ingaggiato a luglio 2012 per circa due milioni quando era un ragazzino (aveva 14 anni) dopo essersi messo in evidenza nelle giovanili della Reggiana? Accompagnato da mille referenze, considerato un predestinato per la sua tecnica individuale, non era riuscito a mantenere le premesse. E dall’agosto 2015 un lungo girovagare malgrado la giovanissima età: dal Malaga al ritorno in rossonero per fine prestito, poi lo Zwolle e ancora il Milan, prima di svincolarsi nell’estate 2018. L’ultima sua esperienza in Grecia, al PAS Lamia, non era andata bene, al punto che c’era stata la risoluzione del contratto e da quel momento nulla più. Proposto al direttore sportivo Taibi dall’avvocato Domenico Beraldi della BFP, il club amaranto ci ha pensato in gran segreto e ha ormai sciolto le riserve per Mastour, pronto un triennale. Stiamo parlando sempre di un ’98 dalla tecnica indiscutibile e che intende rilanciarsi. Già nelle prossime ore potrebbero essere formalizzati tutti gli accordi.

Foto: Italian Football Daily