La Reggiana è molto attiva in queste ultime ore di calciomercato. Non solo l’idea scambio Montalto-Tello con il Benevento, il club emiliano sta pensando di regalare un attaccante ad Alessandro Nesta. Infatti, la Reggiana è vicina a Janis Antiste, centravanti classe 2002 di proprietà del Sassuolo reduce dall’esperienza in Francia all’Amiens.

Foto: Instagram Antiste