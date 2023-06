Un colpo in arrivo per la Reggiana. Si tratta di André Duarte, difensore centrale portoghese classe 1997. Tra pochi giorni scadrà il suo contratto con il Craiova, Duarte è pronto per un’esperienza in Italia. La Reggiana gli ha proposto un biennale, gli accordi vanno solo formalizzati.

Foto Instagram André Duarte