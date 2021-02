Esclusiva: Raiola a Milano per il rinnovo di Ibrahimovic. I dettagli

Mino Raiola è a Milano per il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic: dopo le consultazioni con il club rossonero, che proseguiranno anche in queste ore, il procuratore stasera incontrerà l’attaccante svedese e gli presenterà l’offerta rossonera per rinnovo rispetto al contratto in scadenza a giugno. Ricordiamo che Ibra aveva sottoscritto la scorsa estate un impegno fino a giugno da 7 milioni netti e che le simpatiche schermaglie dei giorni scorsi avevano portato alla volontà reciproca di andare avanti.

Anche Pioli aveva speso parole importanti per Ibra, ora Raiola è a Milano per portargli la proposta rossonera in modo da entrare nel vivo.

Foto: Daily Star