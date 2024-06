Esclusiva: Raimondo piace molto al Genoa. Il Bologna ragiona oltre il rinnovo

Antonio Raimondo ha dimostrato a Terni di essere un attaccante di grande qualità, ben oltre la stagione del suo club ex club coincisa con la retrocessione ai playout. Il classe 2004 è rientrato al Bologna per fine prestito, ha un contratto fino al 2027 (attuale scadenza 2027 con opzione di rinnovo automatico per altri due anni) e il club emiliano farà riflessioni profonde. Su Raimondo ci sarebbe mezza Serie B in fila per il prestito, ma il Genoa è in pressing dallo scorso gennaio, evidentemente alla ricerca di altri giovani di qualità. Il Bologna chiaramente non vuole perdere il controllo del cartellino, ma ora deve decidere se puntarci (ha investito su Castro e cerca un altro attaccante) oppure se mandarlo a giocare.

Foto: twitter Ternana