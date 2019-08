Esclusiva: Pulgar-Fiorentina, svolta entro sabato

Erick Pulgar è fortemente intrigato dalla possibilità di andare alla Fiorentina, lo ha comunicato al Bologna, ora la trattativa entra nel vivo. Per i viola, intenzionati a pagare la clausola da 12 milioni, è un passaggio irrinunciabile: Pulgar sarebbe un perno del 4-2-3-1, ma potrebbe essere utilizzato in più ruoli. La Fiorentina sta lavorando per trovare gli accordi totali con l’entoruage di Pulgar e conta di definire entro sabato, comunque nel giro di 48-72 ore.

Foto: Pulgar Instagram