Esclusiva: Promes, apertura Spartak. La Roma ci pensa. I dettagli

Quincy Promes ha un posto da non sottovalutare nella lista della Roma per il ruolo di esterno offensivo. Un modo per archiviare la delusione Malcom. Nella ultime ore l’apertura Spartak Mosca è stata totale per l’esterno offensivo olandese ventiseienne. E si può davvero entrare nel vivo, ora dipende soltanto dal club giallorosso. Promes dovrebbe avere due clausole, una per l’Italia e l’altra per la Cina. I russi sono partiti da una richiesta di 35 milioni, si può scendere a 30, anche leggermente sotto. La Roma sta riflettendo e cerca di capire eventuali altre possibilità. Promes è l’idolo dei tifosi, ma ora si sente pronto per una nuova esperienza.

Foto: footballoranje.com