La Reggina non si ferma. Poco fa è arrivato il via libera del Vicenza per il prestito del centrocampista Federico Proia, 26 anni, rientrato in Veneto dopo il prestito di Brescia. Proprio per questo motivo è stata una richiesta precisa di Pippo Inzaghi, esaudita della Reggina. Un altro acquisto per il club amaranto.

Foto: sito Vicenza