La Reggina cerca un portiere, in mattinata c’è stato un contatto con il Bologna per Federico Zavaglia (classe 1999). E la trattativa è già in uno stato avanzato, con pochi dettagli da sistemare. Nei giorni scorsi vi avevamo parlato della Samp, che cerca un vice Audero. Ma a Reggio Ravaglia giocherebbe e quindi si sta avvicinando.

Foto: Instagram personale