Esclusiva: portiere Fiorentina, non c’è Musso. E su De Gea…

La Fiorentina cerca un portiere con tutto il rispetto che si deve a Terracciano (oggi in sede c’è stato il suo agente per avere lumi sul suo futuro). Ieri vi abbiamo anticipato la pista De Gea che procede e intriga non poco, risultano infondate le voci – circolate oggi in Inghilterra – di una richiesta di 6 milioni di ingaggio a stagione. Alla Fiorentina è stato accostato Turati, abbastanza separato in casa Sassuolo, che piace ma che ha costi elevati. Comunque De Gea sarebbe una soluzione di prestigio e la Fiorentina insisterà. Ci sono pochi margini invece per quanto riguarda Musso, una scelta che tecnicamente non viene messa ai primi posti della lista relativa al portiere.

Foto: Instagram De Gea