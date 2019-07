Esclusiva: Pordenone, in arrivo il terzino Berra. E pressing per Monachello

Nuovo acquisto per il Pordenone. Ormai definita la trattativa con la Pro Vercelli per il terzino destro Filippo Berra, classe 1995, che all’occorrenza può giocare anche a centrocampo. berrà aveva un solo anno di contratto con la Pro Vercelli, il suo futuro sarà ancora in serie B. Per l’attacco, dopo Strizzolo, si è alzato il pressing per arrivare a Gaetano Monachello, un obiettivo già segnalato.