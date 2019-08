Esclusiva: Poli all’Entella, affare in dirittura

Fabrizio Poli viaggia veloce verso l’Entella. L’affare è ormai in dirittura, l’esperto difensore, bandiera del Carpi, lascerà il club emiliano per una nuova esperienza. Il suo contratto sarebbe scaduto il prossimo giugno, Poli ripartirà dall’Entella e non sono previsti scambi.