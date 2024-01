Esclusiva: Pisa-Spezia, contatti in corso per Idrissa Touré

Lo Spezia deve rafforzarsi, quasi sicuramente perderà Verde (destinato al Cagliari) e Amian (obiettivo del Bologna). E tra i tanti obiettivi deve prendere un paio di centrocampisti, D’Angelo ha indicato Idrissa Touré in uscita dal Pisa e che lui conosce molto bene. Non siamo ancora ai dettagli dell’operazione, ma i contatti tra i due club sono in corso e l’obiettivo è concreto.

Foto: Instagram Idrissa Touré