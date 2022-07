Esclusiva: Pippo Inzaghi-Reggina, riunione in corso e accordo in chiusura

Pippo Inzaghi viaggia velocemente verso la panchina della Reggina. In questi minuti è in corso un summit che vi avevamo preannunciato poco fa, dopo che nel primo pomeriggio avevamo svelato lo stato avanzato della trattativa. L’accordo è in chiusura con possibile base biennale più opzione, ma questi dettagli vengono discussi proprio in questi minuti. E la Reggina sta per centrare un colpo importante dopo la svolta societaria.

