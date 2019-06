Esclusiva: Pioli ha l’accordo con la Samp. E Osti va a cena con Di Francesco

Abbiamo già raccontato che Stefano Pioli ha un accordo totale con la Samp, aspetta soltanto che venga formalizzato quando Marco Giampaolo (che a sua volta ha un accordo totale con il Milan) verrà liberato per la nuova destinazione. Intanto, registriamo una cena tra Carlo Osti, direttore sportivo blucerchiato, ed Eusebio Di Francesco ieri sera a Milano. L’allenatore sotto contratto fino al 2020 con la Roma sta valutando diverse situazioni (la scorsa primavera era stato cercato dalla Fiorentina ancora di Della Valle, ma vedremo se possono esserci sviluppi anche in chiave futura). Osti apprezza molto Di Francesco, hanno lavorato in tandem a Lecce, mentre Pioli aspetta che l’intesa venga presto formalizzata.

Foto: Twitter ufficiale Roma