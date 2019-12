Esclusiva: Pinamonti, sondaggi di Roma e Torino. La posizione del Genoa

Andrea Pinamonti potrebbe lasciare il Genoa. Ricordiamo che il Genoa lo ha acquistato per 18 milioni e c’è un accordo sulla parola con l’Inter che ha promesso di riprenderlo per un milione in più (quindi 19 milioni) al termine di questa stagione. Una situazione che chiaramente impone delle valutazioni da parte delle società che negli ultimi giorni hanno fatto sondaggi approfonditi. Due in particolare: parliamo di Roma e Torino che cercano un attaccante con quelle caratteristiche. I granata hanno mosso passi anche per Barrow che, però, mette il Bologna in cima alla lista dei desideri.

Foto: Twitter ufficiale Vivo Azzurro