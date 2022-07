Esclusiva: Pinamonti, pressing Monza. Se conferma il sì, Galliani pronto a incontrare l’Inter

Andrea Pinamonti sta aprendo un po’ per volta al Monza. Confermate le indiscrezioni di giovedì scorso di Sportitalia, il pressing è in aumento e l’attaccante ci sta pensando seriamente. Tutto questo perché l’Atalanta, fortemente interessata, non ha ancora rilanciato e sta facendo riflessioni su Muriel e Zapata. Bisogna sempre mantenere la cautela nel caso in cui la Dea dovesse decidere di rilanciare. Ovviamente Il Monza ha preallertato l’Inter: se Pinamonti sciogliesse completamente le riserve, Galliani sarebbe pronto a incontrare il club nerazzurro – già nella giornata di domani – per trovare l’intesa. Ovviamente Pinamonti non sarebbe l’unico colpo per l’attacco e le ambizioni del Monza.

Foto: Instagram personale