Esclusiva: Pinamonti, non solo Empoli. C’è anche il Verona. E sullo sfondo la Samp

Molto presto sarà chiaro il futuro di Andrea Pinamonti. L’Empoli insiste, dopo l’incontro con l’Inter di pochi giorni fa vorrebbe mettere su un tandem con Cutrone sulla carta di un certo livello per provare a conquistare la salvezza. Ma Pinamonti non ha ancora sciolto le riserve, per avendo aperto all’ipotesi Empoli. E nel frattempo si è inserito il Verona, che sogna Lapadula ma che può prendere in considerazione la punta nerazzurra. E sarebbe di sicuro un colpo interessante, tenuto conto che c’è Di Carmine in uscita. Sullo sfondo la Samp che apprezza Pinamonti ma che intanto ha definito l’operazione Supryaga, in prestito con diritto di riscatto dalla Dinamo Kiev.

Foto: Twitter Inter