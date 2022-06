Esclusiva: Pinamonti ha scelto, domani nuovo vertice con l’Atalanta

Andrea Pinamonti ha scelto l’Atalanta, l’ha messa assolutamente in cima alla lista rispetto a tutte le altre proposte che sono arrivate. La sua pausa di riflessione, malgrado il pressing del Monza, ha pagato perché la Dea si è materializzata. Domani ci sarà un incontro per avvicinare le parti: l’Inter non intende scendere sotto i 18-20 milioni, l’Atalanta si è attestata sui 12-13 milioni più bonus, ma ci sono i margini per avvicinarsi ancora. E la giornata di domani può essere importante.

Foto: twitter Empoli