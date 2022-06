Esclusiva: Pimenta e la Juve, tavolo di lavoro allargato. I dettagli

Rafaela Pimenta è in Italia per perfezionare il contatto di Paul Pogba, promesso sposo della Juve da tempi immemorabili. L’avvocatessa brasiliana è stata a Milano, non escludiamo che possa essere anche a Torino nelle prossime ore, di sicuro i contatti andranno avanti. Il tavolo di lavoro è, però, molto più allargato. La vicenda de Ligt non va trascurata, a dispetto di chi aveva dato per completato il suo rinnovo ben oltre un mese fa. Balle. Il rinnovo (scadenza attuale 2024 e clausola di circa 120 milioni) si può fare, ma siamo in una fase di stand-by. E il gradimento di altri club nei riguardi dell’olandese è certificato: il Chelsea di qualche giorno fa, ma anche il Manchester City che abbiamo aggiunto stamattina.

La domanda è: la Juve vorrebbe tutta la clausola oppure si accontenterebbe di 90 milioni (facciamo un esempio) più bonus? La Juve vorrebbe il rinnovo a determinate condizioni, con un ingaggio più basso. E allora qui bisogna mettere d’accordo due teste, bisogna lavorarci senza escludere sorprese. L’avvocatessa Pimenta ha altri argomenti sul tavolo: per esempio Kean, che vorrebbe fare un’altra esperienza e che da tempo strizza l’occhio a Paredes, altra traccia da seguire. Esattamente come per Pellegrini verrebbero valutate eventuali offerte dalla Premier. Quindi, tavolo di lavoro allargatissimo con Pogba in primo piano e ormai bianconero.

Foto: Twitter personale