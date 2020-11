Esclusiva: Pillon-Triestina e Breda in orbita Pescara, gli aggiornamenti

Il Pescara sta facendo le ultime valutazioni, ma si viaggia verso quanto vi avevamo anticipato. Con Pillon orientato ad aspettare la Triestina (impegnata domani a Carpi), il Pescara ha subito sondato altri tecnici, nell’ordine che avevamo segnalato: Breda, Ventura, Di Biagio. Breda sta conservando e consolidando il vantaggio (era stato sondato la scorsa settimana anche dall’Ascoli), il Pescara lo considera la soluzione ideale per sostituire Massimo Oddo che paga risultati non soddisfacenti. Da qui la necessità di trovare un’altra soluzione per la panchina. A Oddo non è stato ancora comunicato l’esonero, ma si viaggia verso questa direzione. E le prossime ore saranno quelle di Breda.

Foto: sito uff Pescara