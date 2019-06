Il Picerno neo-promosso in serie C sta scegliendo l’allenatore per la prossima stagione. In pole c’è Sandro Pochesci, reduce dalla parentesi di Caserta, in chiaro vantaggio su Davide Dionigi. E il Cerignola (serie D) ha ormai scelto Domenico Giacomarro, protagonista proprio con il Picerno della promozione in C. Il Cerignola, tra l’altro, confida di essere ripescato in serie C.