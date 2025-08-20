Esclusiva: Piccoli alla Fiorentina, base di intesa con il Cagliari. Le cifre

20/08/2025 | 18:02:28

Roberto Piccoli e la Fiorentina: trattativa in stato avanzato. Dopo quanto vi abbiamo anticipato qualche ora fa, possiamo aggiungere che il club viola ha raggiunto una base di intesa con il Cagliari, 25 milioni più 3-4 milioni di bonus. La Fiorentina aspetta l’uscita di Beltran che non ha ancora accettato il CSKA Mosca in pressing, ma nel frattempo procede in direzione Piccoli. Esiste una base di intesa che andrà perfezionata e fino a quel momento bisogna avere pazienza, ma la trattativa procede spedita.

Foto: Instagram Cagliari