Esclusiva: Piccoli, primi contatti Cagliari-Fiorentina. E Beltran…

20/08/2025 | 15:33:46

La Fiorentina cerca un attaccante, almeno uno, in caso di addio di Beltran. Quest’ultimo non è stato convocato per la sfida di Conference, confermato il pressing del CSKA Mosca che offre 11 milioni. Adesso manca il via libera dell’attaccante che potrebbe arrivare nelle prossime ore. Il nome in cima alla lista per sostituirlo è quello di Roberto Piccoli, il Cagliari ha già avuto contatti con il club viola e la cifra giusta per chiudere potrebbe essere 25 milioni più bonus. In lista Ioannidis (20 milioni) e Illenikhena del Monaco, ma la Fiorentina darà la precedenza a Piccolo confidando di chiudere l’operazione. Soltanto se non dovessero esserci accordi, la Fiorentina andrebbe su altre piste.

Foto: Instagram Cagliari