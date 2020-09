Esclusiva: Pescara, Zappa al Cagliari per Ceter e soldi. Stasera arriva Omeonga

Tutto fatto per il trasferimento del terzino destro classe 1999 Gabriele Zappa dal Pescara al Cagliari, scambio di documenti in corso. Il club abruzzese avrà un conguaglio superiore ai tre milioni e mezzo più il prestito dell’attaccante Damir Ceter, classe 1997, colombiano nell’ultima stagione al Chievo. Intanto, in serata il Pescara aspetta in ritiro il centrocampista Omeonga, c’erano già tutti gli accordi con il Genoa.

Foto: instagram personale Zappa