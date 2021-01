Il Pescara ha colto una preziosa vittoria a Reggio Emilia, riemergendo un po’ nella palude della lotta per non retrocedere. Adesso spazio al mercato, due obiettivi concreti sono Machin (ora al Monza) per il centrocampo e Ceravolo, in uscita da Cremona, per l’attacco.

Foto: Logo Pescara