Esclusiva: Perugia a sorpresa, gran colpo Balic per il centrocampo

Un gran colpo per il centrocampo, una sorpresa che i tifosi del Perugia gradiranno. È in arrivo Andria Balic, croato classe 1997 di proprietà dell’Udinese. Sono stati raggiunti gli accordi per il prestito, mancano soltanto le firme. Balic accetta volentieri un’esperienza in B, considerate le ambizioni della squadra umbra. Balic ha qualità fuori discussione, gli serve continuità e fiducia, il Perugia può essere l’opportunità giusta per giocare da titolare e dimostrare tutto il suo valore.

Foto: Udinese sito ufficiale