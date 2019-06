Esclusiva: Perinetti verso il no al Venezia. Lupo probabile ds con Tedino allenatore

Il Venezia, reduce da una stagione disastrosa, è a caccia di un nuovo direttore sportivo. Vi abbiamo parlato dell’incontro con Giorgio Perinetti, profilo di grande esperienza e reduce dall’avventura con il Genoa, ma dopo il summit odierno il suo orientamento è verso il no alla proposta del club lagunare. Il Venezia aveva contattato anche Salvatori, che ha deciso di andare a Modena in attesa del ripescaggio. Ecco perché ora Fabio Lupo è il favorito per la poltrona di direttore sportivo del Venezia, con Bruno Tedino allenatore (ultima esperienza sulla panchina del Palermo).

