Esclusiva: Pellegrini si riduce l’ingaggio per la Lazio. La tempistica

Luca Pellegrini parte nei prossimi giorni per Dubai per il ritiro stabilito in vista della ripresa della Bundesliga che avverrà tra qualche settimana. Ma il suo pensiero fisso resta la Lazio, l’unico club che lo porterebbe a chiedere un ritorno in Italia. L’Eintracht non intende cederlo, aveva inizialmente invocato una decisione entro i primi giorni del 2023, ma ci sono le condizioni per sbloccare anche più avanti. Pellegrini si ridurrebbe l’ingaggio (che ricordiamo sarà superiore ai tre milioni dal prossimo luglio), la Juve non metterebbe veti. E anche se sono vietati i prestiti biennali, ci sarebbe un accordo tra i club che vada oltre i 6 mesi di prestito con un diritto di riscatto prestabilito. Una sorta di gentlemen agreement. Alla Lazio piace Parisi da sempre, ma la valutazione è alta, l’Empoli non vuole cederlo a gennaio e a Sarri un terzino serve da subito. Per questo motivo ha avallato Pellegrini, in attesa di entrare nel vivo della trattativa.

Foto: Instagram Pellegrini