Esclusiva: Pellegrini, in agenda nuovi contatti con il Milan. Le altre pretendenti

Luca Pellegrini lascerà quasi sicuramente la Juventus in questa sessione di mercato. Ci sarebbe sempre la Lazio, sua priorità, ma la situazione oggi è ferma. E se non si sbloccasse, all’interno di continue incomprensioni tra Lotito e Sarri, è normale che il terzino sinistro classe 1999 debba prendere in considerazione altre soluzioni. Il Milan è una pista in piedi, oggi lo specialista che piace di più a Pioli, una situazione da seguire con possibili nuovi contatti nelle prossime ore. Il Nizza sta spingendo forte, ha l’accordo con la Juve ma non ancora il via libera di Pellegrini. Sullo sfondo il Fulham con chance, almeno in queste ore, davvero minime.

Foto: Instagram Pellegrini