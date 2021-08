Esclusiva: Pellè tra l’idea Cremonese e l’opzione Lecce

Graziano Pellè è reduce da un’esperienza non troppo positiva a Parma, il suo ritorno in Italia è stato un flop. Ora, a 36 anni compiuti un mese fa, è a caccia di una nuova opportunità. Nelle ultime ore c’è stato un sondaggio della Cremonese che si può anche concretizzare più avanti. Ma c’è anche il suo Lecce, indipendentemente dalla presenza di Coda che è in scadenza di contratto e che per il club è di fondamentale importanza, come ha dimostrato ieri in Coppa Italia a Parma.

Foto: Twitter personale Pellè