Esclusiva: Pedro più Raphinha, la Fiorentina prepara la doppietta

La Fiorentina prepara la doppietta. Pedro è ai dettagli: la Fluminense ha ormai accettato l’offerta per Pedro da 12 milioni più bonus per l’80 per cento del cartellino. Siamo ormai in dirittura, con il via libera in arrivo. Ma c’è di più, la Fiorentina ha alzato il pressing in serata per Raphinha offrendo 22 milioni allo Sporting, una cifra che potrebbe essere quella giusta per arrivare alla definitiva quadratura. Tutto questo perché restano in stand-by le trattative per Politano e De Paul, dopo le difficoltà recenti e le dichiarazioni dei rispettivi club. Su Politano non c’è stata apertura dell’Inter, come confermato dallo stesso Conte. Ma la Fiorentina si muove per chiudere una doppietta importante: Pedro in pugno, Raphinha sempre più vicino.

Foto: odiaig