Esclusiva: Pedro, il Flamengo sorpassa

Pedro lascerà la Fiorentina, in serata è arrivata – come preannunciato – la proposta del Flamengo. C’è stato un sorpasso tutto brasiliano con protagonista l’attaccante arrivato durante la scorsa estate al club viola. Pedro avrebbe voluto aspettare proprio un rilancio del Flamengo, ancora alle prese con il quiz Gabigol. Il rilancio è arrivato, vedremo se anche il Gremio rilancerà, allo stesso tempo la notizia attesa da Pedro è quella migliore per le sue aspettative. La staffetta Cutrone (in arrivo) – Pedro è ormai sul punto di essere perfezionata.

Foto: Fiorentina Twitter