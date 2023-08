Esclusiva: Paulo Sousa spinge per Boadu. Ma ci sono due ostacoli

Il mercato della Salernitana non ha soddisfatto fin qui Paulo Sousa che qualche dichiarazione non proprio morbidissima l’ha rilasciata. Adesso l’allenatore sta insistendo per Myron Boadu, olandese classe 2001, punta centrale del Monaco dalle qualità indiscutibili. Ci sono ancora margini per chiudere l’operazione, ma anche due ostacoli da superare. Il primo: il Monaco deve prendere un altro attaccante per liberare Boadu, ci riproverà per Balogun e comunque deve esserci un innesto nel reparto offensivo. Il secondo problema non è meno importante: il team Raiola, che rappresenta Boadu, non ha un buon rapporto con il direttore sportivo De Sanctis e quindi ci vorrà molta diplomazia per arrivare a una soluzione. Tuttavia Paulo Sousa ritiene che Boadu sia il rinforzo perfetto per fare svoltare il mercato della Salernitana.

Foto: sito Monaco