Esclusiva: Parma, via libera in arrivo per Colley dall’Atalanta. E c’è Traoré

Lunedì è atteso il via libera dell’Atalanta per il trasferimento in prestito al Parma di Ebrima Colley, esterno offensivo classe 2000. Ma con l’Atalanta si parlerà anche di Amad Traoré, classe 2002, un esterno offensivo di grande talento. Una situazione che potrebbe andare in porto anche in un altro momento di mercato, ma il profilo piace molto.

Foto: Twitter Atalanta