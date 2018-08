Esclusiva: Parma, non c’è ancora il sì di Karamoh. Su Gervinho e Sprocati…

Il pressing è altissimo, ma il muro Karamoh per ora non crolla. Il Parma non vuole arrendersi, c’è stata da giorni la totale apertura dell’Inter e si andrà avanti senza soluzione di continuità. Karamoh sta memorizzando sempre più che il suo spazio in nerazzurro sarebbe davvero ristretto, il Parma è pronto a formalizzare. Ma deve arrivare il sì di Karamoh. Intanto, il Parma è pronto a chiudere l’operazione Gervinho, dopo la no stop delle ultime ore. Visite in arrivo. In agenda anche incontro per definire i dettagli dell’arrivo di Mattia Sprocati dalla Lazio. Il Parma attivo anche in uscita: Galano verso il Foggia, Vacca vicino alla Salernitana.

Foto: Karamoh Instagram