Esclusiva: Parma, in chiusura Kulusevski, Cornelius e Pezzella. Mentre Barrow…

Altri tre affari in chiusura. Il Parma è sempre scatenato: dopo le operazioni dei giorni scorsi, compresi Hernani e Karamoh, sono in chiusura altri tre affari. Vi abbiamo già detto del terzino sinistro Pezzella, in arrivo dall’Udinese. L’incontro di ieri con l’Atalanta ha portato agli accordi di massima sia per il centrocampista Kulusevski che per l’attaccante Cornelius. Tutti e tre gli affari saranno formalizzati nei primi giorni della prossima settimana, anche stamattina l’Atalanta ha dato il via libera all’operazione. E vale sempre la promessa fatta per Barrow: appena il club di Percassi prenderà un attaccante, girerà in prestito l’attaccante gambiano al Parma.