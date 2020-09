Esclusiva: Parma, in chiusura il difensore Osorio. Sfida all’Hellas per Colley

Operazione in chiusura. Il Parma si prepara ad accogliere il difensore centrale Yordan Osorio, classe 1994, di proprietà del Porto. Affare ormai in dirittura, al punto che il Parma conta di avere Osorio nel giro di 48 ore, massimo qualche ora in più. Osorio è uno dei tre nomi che vi avevamo anticipato negli ultimi giorni, in lista anche il terzino destro Biancone e l’attaccante Zeqiri. Ma occhio a Ebrima Colley, l’attaccante in uscita dall’Atalanta, a maggior ragione con l’imminente arrivo di Lammers. Il Parma si è mosso prima di tutti e spera di arrivare al traguardo, anche se l’Hellas nelle ultime ore ha insistito.

Foto: sito ufficiale