Esclusiva: Parma, gli aggiornamenti su Mounir Chouiar. E con il Milan… 

Al Parma piace moltissimo Mounir Chouiar, l’attaccante franco-marocchino classe ‘99 del Lens. Vi avevamo svelato come la trattativa fosse a un passo dalla definizione. In effetti, ieri il Lens era pronto a liberare Chouiar, soltanto che il Parma non può fare un investimento senza che prima ci sia un’uscita. Il Parma vorrebbe chiudere solo tra qualche giorno un’operazione – quella per Chouiar – che era stata ormai definita, con tutti i rischi del caso. A prima è necessari una cessione, altrimenti non si può fare. Ieri c’è stato un incontro con il Milan, ma difficilmente ci saranno – almeno in queste ore – sviluppi per Laxalt e Strinic: il primo piace, tuttavia viene considerato poco idoneo agli schemi di D’Aversa. Il vero obiettivo dell’incontro con il Milan resta Andrea Conti, ma bisogna aspettare almeno una settimana per capire eventuali margini.

Foto: Sito Lens