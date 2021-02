Esclusiva: Parma, accordo con Eder ma lo Jiangsu per ora non lo libera

Il Parma vorrebbe fare un investimento per Scamacca, ma per ora la situazione è bloccata. Nel frattempo ha raggiunto un accordo con Eder, accordo totale sull’ingaggio e gradimento totale del diretto interessato, ma per il momento lo Jiangsu non lo libera. Situazione comunque da seguire nelle prossime ore.

Foto: twitter personale