Uno scambio ormai perfezionato tra Lecco e FeralpiSalò. Vittorio Parigini sarà un nuovo rinforzo di Bonazzoli (che resterà regolarmente al suo posto), una pedina in più per gli ultima 30 metri. La FeralpiSalò avrà in cambio l’esterno offensivo Luca Giudici, classe 1992, in scadenza di contratto con il suo attuale club e pronto per una nuova esperienza.

Foto: logo Lecco