Esclusiva: Paolucci lascia la Reggina, futuro in Belgio. I dettagli

Lorenzo Paolucci sta per lasciare la Reggina, il suo futuro è in Belgio. Per il centrocampista, che compirà 25 anni il prossimo ottobre, è in stato avanzato una trattativa con il Royale Union Sainte-Gilloise, club tornato nella Serie A belga dopo ben 48 anni di assenza. La proprietà inglese (la stessa del Brighton) ha un progetto ambizioso con diversi investimenti in modo da consentire alla squadra di fare un campionato tranquillo. L’operazione Paolucci si chiuderà nel giro di due o tre giorni. La Reggina ha ormai definito anche le cessioni del portiere Farroni e dell’attaccante Vasic alla Vis Pesaro.

FOTO: Logo Reggina