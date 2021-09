Esclusiva: panchina Vicenza, incontro con Oddo a Milano

Il Vicenza ha deciso di esonerare Di Carlo ormai da un paio di giorni, ma non riesce a individuare il sostituto. Ha incassato il no di Venturato, qualcuno ha proposto Pasquale Marino per un ritorno che con convince, in giornata ci sarà un incontro. A Milano i dirigenti veneti avranno infatti un faccia a faccia con Massimo Oddo nella speranza di poter trovare un punto di incontro tra le necessità del Vicenza e le esigenze dell’allenatore che non intende sbagliare la prossima scelta. E quindi ci sarà da analizzare bene, mentre il Vicenza è ancora alla ricerca del sostituto di Di Carlo, esonerato ma ancora… in sella.

