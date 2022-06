Il Sudtirol cerca un allenatore dopo l’addio di Javorcic che andrà al Venezia. L’idea era quella di promuovere Leandro Greco, ma non sarà possibile per motivi regolamentari. Ieri c’è stato un incontro con Aimo Diana che dovrebbe lasciare la Reggiana e che in questo momento è il primo della lista. Confronto proficuo, presto ce ne sarà un altro per arrivare a un eventuale accordo.

Foto: Twitter Reggiana