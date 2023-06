Esclusiva: panchina Spezia, incontro con De Rossi

Daniele De Rossi avanza per la panchina dello Spezia. Dopo essere stato in corsa per il Pisa, che poi ha scelto Aquilani, nelle ultime ore c’è stato un incontro tra l’ex Spal e il club ligure. All’interno di una mini lista che comprende qualche allenatore ancora sotto contratto il nome di De Rossi sta avanzando. L’incontro è andato bene, le quotazioni di De Rossi sono in chiaro rialzo, aspettando la decisione definita del club fresco di retrocessione in Serie B.

Foto: Instagram De Rossi